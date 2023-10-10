Зеленский приехал в Румынию

Президент Владимир Зеленский во вторник утром прибыл с визитом в Румынию.

Об этом глава государства сообщил в своем аккаунте в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Я прибыл в Бухарест, Румыния, для переговоров с (президентом) Клаусом Йоханнисом и укрепления наших добрососедских отношений", – отметил Зеленский.

По словам главы государства, во время визита будет идти речь о дальнейшем сотрудничестве в сфере безопасности, развитии авиационных и других коалиций, усилении противовоздушной обороны Украины, архитектуре безопасности в Черном море и отношениях с партнерами.

"Украина благодарна Румынии за поддержку, которая укрепляет наше государство, а также за конструктивную солидарность, которая позволяет нашим странам быть донорами безопасности для мира, в частности в сфере продовольственной безопасности. Мы уже построили и можем расширять сотрудничество, которое поддерживает стабильность для многих других стран", – отметил Зеленский.

Он назвал Румынию другом, "который пришел нам на помощь в самый темный день, и чья поддержка со временем становится все сильнее".

Визит Зеленского в Румынию – первый с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Глава румынского правительства Марчел Чолаку ранее сообщал, что отправится в Киев для завершения переговоров по дальнейшему экспорту украинского зерна в Румынию.