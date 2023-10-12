Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував підписання наступного тижня документів, які дозволять збільшити вдвічі експортні спроможності української логістики з Румунією і Молдовою.

Про це Шмигаль сказав у четвер на Київському міжнародному економічному форумі, його цитує "Ліга", пише "Європейська правда".

"Мінагро покращило прогноз з 72 млн до 79 млн тонн цьогорічного врожаю. Це краще, ніж ми очікували, і це вже друге покращення. Це ключова частина нашого експорту", – зазначив прем'єр.

Для того, щоб вивезти зерно, Україна збирається, зокрема, розширювати експортні маршрути, додав він.

"Ми в активному діалозі з Румунією, Словаччиною, Молдовою. Буквально щодня відбуваються перемовини. Наступного тижня у нас буде спільне засідання урядів – українського й румунського. Я переконаний, буде підписано і дуже швидко реалізовано масу документів, що дозволять збільшити вдвічі експортні спроможності нашої логістики з Румунією і Молдовою також", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 10 вересня президент Володимир Зеленський відвідав Румунію з першим офіційним візитом за час повномасштабної війни.

За підсумками візиту Зеленський оголосив, що Україна і Румунія підписали декларацію про співпрацю у ключових сферах.