Украина и Румыния подписали декларацию о сотрудничестве в ключевых сферах

Украина и Румыния подписали двусторонний документ, где они зафиксировали свои договоренности о сотрудничестве в приоритетных сферах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Только что мы подписали двустороннюю декларацию, которая фиксирует ключевые вещи в нашем взаимодействии – и безопасность, в том числе в регионе Черного моря, и поддержку нашей "формулы мира", и расширение нашего логистического и экономического взаимодействия", – отметил Зеленский, отметив, что это в том числе наращивание транзита украинской сельскохозяйственной продукции.

По его словам, также речь идет о налаживании транспортного сообщения между Украиной и Румынией, упрощении процедур пересечения границы и открытии новых пунктов пересечения границы.

В декларации также отражены подходы сторон по взаимодействию с национальными сообществами.

Сам документ или его краткое изложение пока не опубликованы.

Как известно, Зеленский 10 сентября прибыл с первым официальным визитом в Румынию за время полномасштабной войны.