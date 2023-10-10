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Украина и Румыния подписали декларацию о сотрудничестве в ключевых сферах

Вторник, 10 октября 2023, 15:33

Украина и Румыния подписали двусторонний документ, где они зафиксировали свои договоренности о сотрудничестве в приоритетных сферах. 

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. 

"Только что мы подписали двустороннюю декларацию, которая фиксирует ключевые вещи в нашем взаимодействии – и безопасность, в том числе в регионе Черного моря, и поддержку нашей "формулы мира", и расширение нашего логистического и экономического взаимодействия", – отметил Зеленский, отметив, что это в том числе наращивание транзита украинской сельскохозяйственной продукции. 

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По его словам, также речь идет о налаживании транспортного сообщения между Украиной и Румынией, упрощении процедур пересечения границы и открытии новых пунктов пересечения границы. 

В декларации также отражены подходы сторон по взаимодействию с национальными сообществами.

Сам документ или его краткое изложение пока не опубликованы. 

Как известно, Зеленский 10 сентября прибыл с первым официальным визитом в Румынию за время полномасштабной войны.

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