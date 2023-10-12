Премьер Польши: Из-за эскалации в Газе в Европу мигрируют "исламские боевики"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг заявил, что среди мигрантов, которые направляются в Европу в результате агрессии ХАМАС против Израиля, будут "исламские боевики".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

По словам польского премьера, война на Ближнем Востоке влечет за собой огромную опасность для всех поляков, поскольку "Польше грозит массовая волна миграции".

"Миграционный пакт сегодня, это мы уже знаем без всяких сомнений после моих последних встреч в Европейском совете, предусматривает нелегальную иммиграцию и распределение нелегальных иммигрантов между всеми странами-членами ЕС", – заявил он.

Моравецкий добавил, что среди мигрантов "будут сотни тысяч молодых людей, среди которых будут как исламские боевики, так и террористы".

"Этого нельзя избежать", – резюмировал он.

Польша вместе с Венгрией выступили против соглашения Европейского Союза о системе квот между странами-членами для переселения нелегальных мигрантов, которые все чаще прибывают в Европу.

Вопрос миграции, как известно, будет одним из вынесенных на референдуме, который состоится 15 октября – параллельно с парламентскими выборами, где партия власти "Право и справедливость", известная антииммиграционной риторикой, может потерять власть.

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