Глава Пентагона призвал ускорить принятие Швеции в НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин призвал союзников ускориться с принятием Швеции в НАТО.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он заявил на итоговой пресс-конференции по результатам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Остин приветствовал тот факт, что в этом году в саммите НАТО приняла участие Финляндия в качестве нового союзника.

"Позвольте мне призвать всех наших союзников поддержать немедленное присоединение Швеции, которая является выдающейся демократией и мощным оборонным партнером", – сказал он.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг накануне заявил, что ожидает от парламента Турции ратификации протокола о вступлении Швеции, как об этом было договорено на саммите в Вильнюсе.

В июле на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.

Членство Швеции не ратифицировала также Венгрия.