Глава Пентагону закликав прискорити прийняття Швеції в НАТО

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав союзників прискоритися з прийняттям Швеції до НАТО.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він заявив на підсумковій пресконференції за результатами засідання міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

Остін привітав той факт, що цього року у саміті НАТО взяла участь Фінляндія як новий союзник.

"Дозвольте мені закликати всіх наших союзників підтримати негайне приєднання Швеції, яка є видатною демократією і потужним оборонним партнером", – сказав він.

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг напередодні заявив, що очікує від парламенту Туреччини ратифікації протоколу про вступ Швеції, як про це було домовлено на саміті у Вільнюсі.

У липні на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Членство Швеції не ратифікувала також Угорщина.