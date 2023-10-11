Столтенберг: Очікую, що Туреччина скоро ратифікує вступ Швеції в НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що очікує від парламенту Туреччини ратифікації протоколу про вступ Швеції, як про це було домовлено на саміті у Вільнюсі.

Про це Столтенберг заявив на пресконференції в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі в середу, передає кореспондент "Європейської правди".

Генсек Альянсу зазначив, що перебуває "на постійному зв’язку" з турецькою стороною в питанні членства Швеції – зокрема зустрічався з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Нью-Йорку й говорив із головою МЗС.

"Мій сигнал, звичайно, полягає в тому, що в нас є угода у Вільнюсі, де Туреччина чітко заявила, що вона готова ратифікувати (вступ Швеції. – Ред.), що документи для ратифікації будуть передані до Великих національних зборів і що президент буде працювати з Великими національними зборами, парламентом, щоб забезпечити ратифікацію", – нагадав Столтенберг.

"Було чітко зазначено, що це має відбутися якнайшвидше, що означає, що коли парламент (Туреччини. – Ред.) знову збереться, тоді цей процес має розпочатися. Парламент зібрався лише кілька днів тому, і тому ми очікуємо, що це (ратифікація. – Ред.) станеться", – підсумував він.

У липні на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що передасть ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО на розгляд парламенту в жовтні, коли законодавчий орган збереться після літніх канікул.

Проте ратифікація шведської заявки опинилась під загрозою після низки акцій зі спаленням Корану у Швеції, що розлютило багато мусульманських країн, зокрема й Туреччину. Окрім Туреччини, заявку Швеції не ратифікувала і Угорщина.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше говорив, що Швеція остаточно стане членом Альянсу восени цього року.