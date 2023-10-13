ЕИБ выделяет Украине 30 млн евро на муниципальную инфраструктуру и городской транспорт

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о выделении 30 миллионов евро на проекты муниципальную инфраструктуру и городской общественный транспорт в пострадавшей от войны Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявило представительство Евросоюза в Украине.

Как говорится в сообщении, 30,7 млн евро, подкрепленные гарантиями ЕС, должны улучшить муниципальную инфраструктуру и городской общественный транспорт, в частности, в крупных городах – Киеве, Одессе и Львове.

Финансирование включает 22 млн евро на закупку экологически чистых автобусов и трамваев и 8,7 млн евро на различные ключевые муниципальные проекты, такие как рекультивация свалки, внедрение энергоэффективных мероприятий в детских садах, улучшение систем водоснабжения и водоотведения.

Выделенные средства являются частью пакетов Экстренных мер солидарности с Украиной от ЕИБ, в рамках которых с 2022 года Украина уже получила 1,7 млрд евро.

"ЕИБ непоколебимо поддерживает Украину. Это новое финансирование подчеркивает наше обязательство поддержать не только в предоставлении немедленной помощи, но и в долгосрочном восстановлении страны. Независимо от того, идет ли речь о новом трамвайном сообщении или улучшении местных услуг, все, что мы делаем, направлено на содействие экономическому восстановлению и нормализации повседневной жизни пораженного войной украинского народа", – заявил президент ЕИБ Вернер Хойер.

Ранее в Брюсселе состоялось шестое заседание Координационной платформы доноров Украины, на котором обсуждали финансовые потребности Украины после завершения 2023 года и оценку помощи за этот год.

От ЕС на встрече был генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Купман, от США – советник Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майкл Пайл и недавно назначенная спецпредставительница по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, от Украины – вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков, первый вице-премьер Юлия Свириденко, министр финансов Украины Сергей Марченко.