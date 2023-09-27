Координационная платформа доноров Украины в Брюсселе обсудила потребности на следующий год

Во вторник в Брюсселе состоялось шестое заседание Координационной платформы доноров Украины, на котором обсуждали финансовые потребности Украины после завершения 2023 года и оценку помощи за этот год.

Об этом сообщили в Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Руководящий комитет Координационной платформы доноров обсуждал финансовые потребности Украины после 2023 года, а также ее видение процессов восстановления, реконструкции и модернизации и способности осваивать донорское финансирование на цели "быстрого восстановления" в 2023 году.

Украинская сторона на основе проекта бюджета обозначила потребности в бюджетной поддержке и поддержке на "быстрое восстановление" в 2024 году, а также проинформировала партнеров об освоении донорского финансирования в 2023 году.

"Руководящий комитет согласился с необходимостью поддерживать Украину в этом процессе, включая техническую и консультационную поддержку", – отмечают в коммюнике.

Украинская сторона, представители Еврокомиссии и МВФ проинформировали участников платформ об успехах Украины в реформах, которые считаются важными для ее экономики в будущем; обсудили также способы поддержать Украину в дальнейших реформах.

Украинское правительство представило так называемый Ukraine Plan, среднесрочную стратегию развития страны, которая должна быть "дорожной картой" реформ и способствовать восстановлению, приходу инвестиций и повышению готовности к членству в ЕС.

Руководящий комитет обсудил возможность использования данного плана как ориентир для скоординированной донорской поддержки и "дорожной карты" для реформ и инвестиций.

Как сообщает украинский Минфин, стороны также обсудили реализацию программы расширенного финансирования МВФ на 2023-2026 годы общим объемом 15,6 млрд долларов США и начало инициативы ЕС Ukraine Facility объемом 50 млрд евро на следующие четыре года. Указанные программы предусматривают выполнение Украиной согласованных сторонами структурных и секторальных реформ.

От ЕС на встрече был генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Купман, от США – советник Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майкл Пайл и недавно назначенная спецпредставительница по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, от Украины – вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков, первый вице-премьер Юлия Свириденко, министр финансов Украины Сергей Марченко.

Первая встреча Координационной платформы доноров состоялась онлайн 26 января 2023 года.

К ней привлечены высшие должностные лица Украины, Евросоюза, стран G7 и международных финансовых учреждений, как ЕИБ, ЕБРР, МВФ, Всемирный банк, чтобы координировать усилия для финансовой поддержки Украины.

Напомним, во вторник стало известно, что США предложили партнерам в Координационной платформе перечень приоритетных реформ, на которые будут ориентироваться доноры Украины в решениях о помощи.