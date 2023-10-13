Ватикан готов к посредничеству для освобождения заложников ХАМАС

Приоритетом Ватикана в ситуации с обострением между Израилем и группировкой ХАМАС является обеспечение освобождения заложников, удерживаемых радикальными боевиками, и он готов к "любому необходимому посредничеству".

Об этом в интервью ватиканским СМИ заявил кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

Паролин описал нападение ХАМАС на израильских граждан в минувшую субботу как "бесчеловечное" и призвал к освобождению захваченных заложников.

"Святой Престол, как всегда, готов к любому необходимому посредничеству. А пока мы пытаемся использовать те каналы, которые уже открыты", – сказал он.

Однако, по его словам, любое посредничество для прекращения конфликта должно принимать во внимание ряд элементов, которые делают проблему очень сложной, например, "вопрос израильских поселений, безопасности и вопрос города Иерусалим".

"Решение можно найти в прямом диалоге между палестинцами и израильтянами, поощряемом и поддерживаемом международным сообществом, хотя сейчас это будет сложнее", – сказал Паролин.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Турция, которая исторически имела контакты с ХАМАС, ведет переговоры, направленные на освобождение заложников.