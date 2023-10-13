Ватикан готовий до посередництва для звільнення заручників ХАМАС

Пріоритетом Ватикану є забезпечення звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, і він готовий до "будь-якого необхідного посередництва" для цього.

Про це в інтерв’ю ватиканським ЗМІ заявив кардинал П’єтро Паролін, державний секретар Ватикану, пише "Європейська правда" з посиланням на Vatican News.

Паролін описав напад ХАМАС на ізраїльських громадян минулої суботи як "нелюдський" та закликав до звільнення захоплених заручників.

"Святий Престол, як завжди, готовий до будь-якого необхідного посередництва. А поки ми намагаємося використовувати ті канали, які вже відкриті", – сказав він.

Однак, за його словами, будь-яке посередництво для припинення конфлікту має брати до уваги низку елементів, які роблять проблему дуже складною, наприклад, "питання ізраїльських поселень, безпеки та питання міста Єрусалим".

"Рішення можна знайти в прямому діалозі між палестинцями та ізраїльтянами, заохоченому та підтриманому міжнародним співтовариством, хоча зараз це буде складніше", – сказав Паролін.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Туреччина, яка історично мала контакти з ХАМАС, веде переговори, спрямовані на звільнення заручників.