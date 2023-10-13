"Укрэнерго" получит 76 млн евро от Германии на защиту инфраструктуры и строительство новых линий

Правительство Германии через немецкий банк развития KfW выделило грант на 76 млн евро для НЭК "Укрэнерго", чтобы профинансировать строительство инженерной защиты подстанций, установку нового высоковольтного оборудования и модернизацию сети на границе с Европой.

О подписании соответствующего соглашения 13 октября сообщили в "Укрэнерго", пишет "Европейская правда".

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, грантовые средства будут направлены на укрепление защиты объектов энергетической инфраструктуры, их восстановление и модернизацию, а также на строительство новых воздушных линий.

"Эти меры помогут улучшить надежность энергопитания потребителей. Также предоставленное финансирование поможет "Укрэнерго" в дальнейшем развитии взаимосвязей энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы", – заявил Кудрицкий.

Финансирование по грантовому соглашению между KfW и Укрэнерго поддержит способность Украины успешно пройти этот и последующие зимние сезоны путем содействия быстрому восстановлению и созданию защитных сооружений на подстанциях, отметил посол Германии Мартин Йегер.

Он добавил, что выделенный на днях второй зимний пакет военной помощи от Германии, который включает системы ПВО Patriot, IRIS-T и Gepard, поможет защитить критически важную инфраструктуру.

В общем, "Укрэнерго" привлекло более 220 миллионов евро кредитных и грантовых средств KfW для восстановления и реконструкции подстанций.

Кроме этого, немецкие операторы системы передачи Amprion, TenneT, TrasnetBW и 50 Hertz предоставили более сотни единиц оборудования, необходимого для ремонта магистральных электросетей и подстанций "Укрэнерго".

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании в формате "Рамштайн" на этой неделе заявил, что этой зимой Россия попытается повторить свои тактики по уничтожению украинской инфраструктуры.