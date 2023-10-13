Украина частично открывает пункт пропуска на границе с непризнанным Приднестровьем

Кабинет министров Украины исключил пункт из перечня закрытых пунктов пересечения границы пункт "Кучурган-Первомайск", расположенный на приднестровском участке границы с Молдовой.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение правительство приняло 10 октября.

Пункт пропуска "Кучурган-Первомайск" был закрыт еще с февраля 2022 года "в связи с военной агрессией со стороны Российской Федерации и введением военного положения на территории Украины".

Тогда, среди прочего, были закрыты все КПП на приднестровском участке границы Украины и Молдовы ввиду возможной военной угрозы из Приднестровья.

Согласно распоряжению Кабмина, Украина открывает железнодорожное движение через "Кучурган-Первомайск", тогда как пересечение пункта автомобильным путем до сих пор запрещено.

Дополнено 17:00. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев совместно с Кишиневом организуют совместный контроль на пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Новосавицкая-Кучурган".

"В перспективе опыт совместного контроля применим на всех пунктах пропуска с Молдовой и, убежден, на границах со всеми нашими соседями-государствами ЕС", – добавил он.

В августе, напомним, Верховная Рада ратифицировала изменения в соглашение между Украиной и Молдовой, которые упростят пересечение границы для грузовых поездов.