Україна частково відкриває пункт пропуску на кордоні з невизнаним Придністров’ям

Кабінет міністрів України виключив пункт із переліку закритих пунктів перетину кордону пункт "Кучурган-Первомайськ", розташований на придністровській ділянці кордону з Молдовою.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення уряд ухвалив 10 жовтня.

Пункт пропуску "Кучурган-Первомайськ" був закритий ще з лютого 2022 року "у зв’язку із військовою агресією з боку Російської Федерації та запровадженням воєнного стану на території України".

Тоді, серед іншого, були закриті всі КПП на придністровській ділянці кордону України та Молдови з огляду на можливу військову загрозу з Придністров’я.

Згідно з розпорядженням Кабміну, Україна відкриває залізничний рух через "Кучурган-Первомайськ", тоді як перетин пункту автомобільним шляхом досі заборонений.

Доповнено 17:00. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Київ спільно з Кишиневом організують спільний контроль на пункті пропуску для залізничного сполучення "Новосавицька-Кучурган".

"В перспективі досвід спільного контролю застосуємо на всіх пунктах пропуску з Молдовою і, переконаний, на кордонах з усіма нашими сусідами-державами ЄС", – додав він.

Навесні Україна та Молдова погодили останні деталі для запуску залізничної гілки в пункті пропуску для залізничного сполучення "Серпневе-1 – Басараб’яска", яку побудували після початку повномасштабної війни.

У серпні, нагадаємо, Верховна рада ратифікувала зміни до угоди між Україною та Молдовою, які спростять перетин кордону для вантажних потягів.