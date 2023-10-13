СМИ: Глава МИД Норвегии уйдет в отставку - вероятно, из-за скандала с бизнесом мужа

Премьер Норвегии и лидер Норвежской рабочей партии Йонас Гар Стьоре решил уволить министра иностранных дел Анникен Витфельд на фоне скандала с ее мужем, который торговлей акциями создал потенциальный конфликт интересов.

Об этом в пятницу сообщил ряд норвежских СМИ, в частности Aftenposten, VG и NRK, пишет "Европейская правда".

Слухи о вероятной отставке Витфельд ходили несколько дней, и когда в понедельник на заседании президиума Норвежской рабочей партии Стьоре объявил о своем решении, "категорических возражений не было", пишет Aftenposten.

Кадровое решение – попытка партии реабилитироваться на фоне чувствительного политического скандала, который касается и Витфельд, и бывшего премьера, лидера Консервативной партии Эрни Сольберг. Обе недавно признали, что их мужья торговали акциями в то время, когда они занимали государственные должности.

Хотя и Витфельд, и Сольберг утверждают, что не знали о деятельности мужчин, они подверглись волне критики, поскольку речь может идти о потенциальном конфликте интересов.

В Норвежской рабочей партии считают, что Сольберг вскоре объявит об отставке с должности лидера консерваторов, что автоматически усилит давление с требованием отставки Витфельд – и это на фоне грядущих выборов 2025 года. Поэтому там решили действовать на опережение.

Ожидается, что об отставке главы норвежского МИД публично объявят уже в понедельник. Партия рассматривает несколько кандидатур на ее замену, чаще всего в СМИ упоминают Кари Нессу Нордтун, мэра города Ставангер, которая якобы уже провела беседу с премьером.

До назначения постоянного министра иностранных дел Норвегии его обязанности, по данным Aftenposten, будет исполнять министр климата и окружающей среды Эспен Барт Эйде.