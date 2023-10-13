ЗМІ: Голова МЗС Норвегії піде у відставку – ймовірно, через скандал з бізнесом чоловіка

Прем’єр Норвегії та лідер Норвезької робітничої партії Йонас Гар Стьоре вирішив звільнити міністерку закордонних справ Аннікен Вітфельд на тлі скандалу з її чоловіком, який торгівлею акціями створив потенційний конфлікт інтересів.

Про це у п’ятницю повідомила низка норвезьких ЗМІ, зокрема Aftenposten, VG та NRK, пише "Європейська правда".

Чутки про ймовірну відставку Вітфельд ходили кілька днів, і коли в понеділок на засіданні президії Норвезької робітничої партії Стьоре оголосив про своє рішення, "категоричних заперечень не було", пише Aftenposten.

Кадрове рішення – спроба партії реабілітуватись на тлі чутливого політичного скандалу, який стосується і Вітфельд, і колишньої прем’єрки, лідерки Консервативної партії Ерни Сольберг. Обоє нещодавно визнали, що їхні чоловіки торгували акціями в той час, коли вони обіймали державні посади.

Хоча і Вітфельд, і Сольберг стверджують, що не знали про діяльність чоловіків, вони зазнали хвилі критики, оскільки може йтись про потенційний конфлікт інтересів.

У Норвезькій робітничій партії міркують, що Сольберг незабаром оголосить про відставку з посади лідерки консерваторів, що автоматично посилить тиск із вимогою відставки Вітфельд – і це на тлі прийдешніх виборів 2025 року. Тому там вирішили діяти на випередження.

Очікується, що про відставку голови норвезького МЗС публічно оголосять уже в понеділок. Партія розглядає кілька кандидатур на її заміну, найчастіше у ЗМІ згадують Карі Нессу Нордтун, мера міста Ставангер, яка нібито вже провела бесіду з прем’єром.

До призначення постійного міністра закордонних справ Норвегії його обов’язки, за даними Aftenposten, буде виконувати міністр клімату й навколишнього середовища Еспен Барт Ейде.