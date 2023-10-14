Латвия готовит ограничения на использование воздушного пространства вблизи границы с Беларусью

Латвия с 16 октября введет масштабные ограничения на использование воздушного пространства вблизи границы с Беларусью, которые будут действовать до конца года.

Как пишет "Европейская правда", об этом Delfi сообщили в Госагентстве гражданской авиации (CAA).

Ограничения вступят в силу в полночь 16 октября и будут действовать до 31 декабря. Они установлены от земли до высоты 2895 метров.

Такие меры в CAA объяснили потребностями Национальных вооруженных сил Латвии – в указанный период на латвийско-белорусской границе будут выполняться военные задачи с использованием пилотируемой авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Использовать воздушное пространство в указанном районе без предварительного согласования любым посторонним летательным аппаратам будет запрещено. Согласовать запуск летательного аппарата можно за день до запланированного полета, отправив запрос.

За несанкционированные и противоправные запуски беспилотных летательных аппаратов может применяться предупреждение или штраф: для физического лица – от 150 до 1000 евро, а для юридического – от 500 до 2500 евро.

Напомним, в конце сентября президент Латвии заявил о готовности закрыть границы с Россией и Беларусью в случае гибридных атак.