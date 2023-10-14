Латвія готує обмеження на використання повітряного простору поблизу кордону з Білоруссю

Латвія з 16 жовтня запровадить масштабні обмеження на використання повітряного простору поблизу кордону з Білоруссю, які діятимуть до кінця року.

Як пише "Європейська правда", про це Delfi повідомили у Держагентстві цивільної авіації (CAA).

Обмеження набудуть чинності опівночі 16 жовтня і діятимуть до 31 грудня. Вони встановлені від землі до висоти 2895 метрів.

Такі заходи в CAA пояснили потребами Національних збройних сил Латвії – у зазначений період на латвійсько-білоруському кордоні виконуватимуться військові завдання з використанням пілотованої авіації та безпілотних літальних апаратів.

Використовувати повітряний простір у зазначеному районі без попереднього погодження будь-яким стороннім літальним апаратам буде заборонено. Погодити запуск літального апарату можна за день до запланованого польоту, надіславши запит.

За несанкціоновані та протиправні запуски безпілотних літальних апаратів може застосовуватися попередження або штраф: для фізичної особи – від 150 до 1000 євро, а для юридичної – від 500 до 2500 євро.

Нагадаємо, наприкінці вересня президент Латвії заявив про готовність закрити кордони з Росією та Білоруссю у разі гібридних атак.