В Косово прибыло дополнительное подкрепление для сил НАТО

Более 130 дополнительных военнослужащих из Румынии накануне прибыли в Косово для дальнейшего усиления миротворческой миссии НАТО (KFOR).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Североатлантического Альянса.

Военнослужащие из Румынии присоединятся к двумстам британских солдат, развернутых ранее в этом месяце.

Развертывание этих дополнительных войск происходит после жестокого нападения на косовскую полицию 24 сентября и усиления напряженности в регионе.

Усиление миротворческой миссии НАТО происходит в соответствии с запросом верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и было одобрено членами Североатлантического совета Альянса.

Ранее стало известно, что НАТО отправляет в Косово дополнительные войска, оснащенные более тяжелым оружием.

Миротворческие силы под эгидой НАТО состоят из около 4500 военнослужащих из 27 стран. Они находятся в Косове с июня 1999 года, в основном с легким вооружением и транспортными средствами.

24 сентября около 30 сербских боевиков убили офицера косовской полиции, а затем установили баррикады на севере Косова, после чего начали многочасовую перестрелку с косовской полицией. Трое боевиков были убиты.

НАТО впервые увеличил свои войска в Косове примерно на 600 турецких солдат после столкновений с этническими сербами в конце мая.