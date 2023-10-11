НАТО оснащает силы в Косове более тяжелым вооружением

НАТО отправляет в Косово дополнительные войска, оснащенные более тяжелым оружием, после недавнего обострения в связи со стрельбой между сербскими вооруженными людьми в масках и косовской полицией.

Об этом заявил председатель Объединенного командования НАТО в Неаполе адмирал Стюарт Мюнш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Мюнш отметил, что батальон из около 200 военнослужащих из Великобритании и еще 100 из Румынии "привозит тяжелое вооружение для того, чтобы придать боевой мощи" миротворческим силам в Косове, которые действуют под эгидой НАТО.

Он не детализировал, о каких видах вооружения идет речь.

Мюнш сказал, что Альянс готов направить больше войск и вооружений для сохранения мира в Косове.

"НАТО держит дополнительные силы, оснащенные еще более тяжелым вооружением, способным обеспечить дальнейшую боевую мощь, в состоянии высокой боевой готовности, которые могут быть развернуты, если страны НАТО решат это сделать", – сказал он.

Миротворческие силы под эгидой НАТО состоят из около 4500 военнослужащих из 27 стран. Они находятся в Косове с июня 1999 года, в основном с легким вооружением и транспортными средствами.

24 сентября около 30 сербских боевиков убили офицера косовской полиции, а затем установили баррикады на севере Косова, после чего начали многочасовую перестрелку с косовской полицией. Трое боевиков были убиты.

НАТО впервые увеличил свои войска в Косове примерно на 600 турецких солдат после столкновений с этническими сербами в конце мая.