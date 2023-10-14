До Косова прибуло додаткове підкріплення для сил НАТО

Понад 130 додаткових військовослужбовців з Румунії напередодні прибули до Косова для подальшого посилення миротворчої місії НАТО (KFOR).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Північноатлантичного Альянсу.

Військовослужбовці з Румунії доєднаються до двохсот британських солдатів, розгорнутих раніше цього місяця.

Розгортання цих додаткових військ відбувається після жорстокого нападу на косовську поліцію 24 вересня і посилення напруженості в регіоні.

Посилення миротворчої місії НАТО відбувається відповідно до запиту верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі і було схвалене членами Північноатлантичної ради Альянсу.

Раніше стало відомо, що НАТО відправляє до Косова додаткові війська, оснащені важчою зброєю.

Миротворчі сили під егідою НАТО складаються з близько 4500 військовослужбовців із 27 країн. Вони перебувають у Косові з червня 1999 року, в основному з легким озброєнням і транспортними засобами.

24 вересня близько 30 сербських бойовиків вбили офіцера косовської поліції, а потім встановили барикади на півночі Косова, після чого розпочали багатогодинну стрілянину з косовською поліцією. Троє бойовиків були вбиті.

НАТО вперше збільшив свої війська у Косові приблизно на 600 турецьких солдатів після зіткнень з етнічними сербами, що стались наприкінці травня.