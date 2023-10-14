Глава МИД Германии: ХАМАС взял в заложники все население Газы

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Израиль накануне заверила своего израильского коллегу Эли Коэна в солидарности со стороны немецких правительства и народа.

Заявление немецкого министра приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Во время визита Бербок посетила родственников немецких граждан, которых, как считают, похитили и вывезли в сектор Газа боевики исламистской группировки ХАМАС во время нападения на Израиль.

По ее словам, ХАМАС "взял в заложники все население" Газы, где Израиль планирует провести масштабную наземную военную операцию.

"ХАМАС сейчас баррикадируется за еще большим количеством невинных людей и использует их как щит в Газе. Их туннели, их склады оружия и командные центры намеренно расположены в жилых домах, супермаркетах и университетах. Возможно, даже в больницах", – заявила она.

Ранее немецкие политики резко раскритиковали демонстрации в Берлине, участники которых радовались нападению боевиков ХАМАС на Израиль, а канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС в стране.

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