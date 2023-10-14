Глава МЗС Німеччини: ХАМАС узяв у заручники все населення Гази

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Ізраїлю напередодні запевнила свого ізраїльського колегу Елі Коена у солідарності з боку німецьких уряду та народу.

Заяву німецької міністерки наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Під час візиту Бербок відвідала родичів німецьких громадян, яких, як вважають, викрали та вивезли до сектора Гази бойовики ісламістського угруповання ХАМАС під час нападу на Ізраїль.

За її словами, ХАМАС "узяв у заручники все населення" Гази, де Ізраїль планує провести масштабну наземну військову операцію.

"ХАМАС зараз барикадується за ще більшою кількістю невинних людей і використовує їх як щит у Газі. Їхні тунелі, їхні склади зброї та командні центри навмисно розташовані в житлових будинках, супермаркетах та університетах. Можливо, навіть у лікарнях", – заявила вона.

Раніше німецькі політики різко розкритикували демонстрації у Берліні, учасники яких раділи нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, а канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС в країні.

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