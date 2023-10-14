В Варшаве мужчина угрожал взорвать себя на мемориале жертвам Смоленской катастрофы
В центре Варшавы неизвестный вылез на мемориал погибшим в Смоленской катастрофе и угрожал взорвать себя, в настоящее время он уже сдался полиции.
Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".
Утром 14 октября мужчина выбрался на мемориал погибшим в Смоленской катастрофе, что на площади Пилсудского в центре Варшавы, и пригрозил взорвать себя. На нем был рюкзак, также он держал неопределенный предмет в руке.
На место прибыла полиция и пожарные бригады, прилегающие улицы перекрыли, над площадью контролировали ситуацию с дронов.
Спустя более 3 часов мужчина спустился с постамента и сдался полиции, его забрали в участок.
Представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак не стал раскрывать гражданство и этническое происхождение нарушителя порядка, а также не подтвердил и не опроверг, что мужчина действительно имел на себе взрывчатку.
Из-за инцидента пришлось изменить маршруты около десятка автобусов, которые обычно следуют через площадь Пилсудского.
Как известно, в воскресенье 15 октября в Польше пройдут парламентские выборы.
Тем временем в Париже Лувр посреди дня закрылся для посетителей из-за террористической угрозы.