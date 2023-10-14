В Варшаве мужчина угрожал взорвать себя на мемориале жертвам Смоленской катастрофы

В центре Варшавы неизвестный вылез на мемориал погибшим в Смоленской катастрофе и угрожал взорвать себя, в настоящее время он уже сдался полиции.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Утром 14 октября мужчина выбрался на мемориал погибшим в Смоленской катастрофе, что на площади Пилсудского в центре Варшавы, и пригрозил взорвать себя. На нем был рюкзак, также он держал неопределенный предмет в руке.

На место прибыла полиция и пожарные бригады, прилегающие улицы перекрыли, над площадью контролировали ситуацию с дронов.

Спустя более 3 часов мужчина спустился с постамента и сдался полиции, его забрали в участок.

Представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак не стал раскрывать гражданство и этническое происхождение нарушителя порядка, а также не подтвердил и не опроверг, что мужчина действительно имел на себе взрывчатку.

Из-за инцидента пришлось изменить маршруты около десятка автобусов, которые обычно следуют через площадь Пилсудского.

Как известно, в воскресенье 15 октября в Польше пройдут парламентские выборы.

Тем временем в Париже Лувр посреди дня закрылся для посетителей из-за террористической угрозы.