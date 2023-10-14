Укр Рус Eng

У Варшаві чоловік погрожував підірвати себе на меморіалі жертвам Смоленської катастрофи

відео
Субота, 14 жовтня 2023, 18:00

У центрі Варшави невідомий виліз на меморіал загиблим у Смоленській катастрофі та погрожував підірвати себе, на цей час він вже здався поліції.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда". 

Вранці 14 жовтня чоловік вибрався на меморіал загиблим у Смоленській катастрофі, що на площі Пілсудського у центрі Варшави, та пригрозив підірвати себе. На ньому був рюкзак, також він тримав невизначений предмет у руці. 

На місце прибула поліція і пожежні бригади, прилеглі вулиці перекрили, над площею контролювали ситуацію з дронів. 

Через більш як 3 години чоловік спустився з постамента і здався поліції, його забрали у відділок.  

Речник поліції Варшави Сильвестр Марчак не став розкривати громадянство та етнічне походження порушника порядку, а також не підтвердив і не спростував, що чоловік справді мав на собі вибухівку.

Через інцидент довелося змінити маршрути близько десятка автобусів, які зазвичай прямують через площу Пілсудського.  

Як відомо, у неділю 15 жовтня у Польщі пройдуть парламентські вибори

Тим часом у Парижі Лувр посеред дня закрився для відвідувачів через терористичну загрозу

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща інциденти