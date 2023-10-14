У Варшаві чоловік погрожував підірвати себе на меморіалі жертвам Смоленської катастрофи

У центрі Варшави невідомий виліз на меморіал загиблим у Смоленській катастрофі та погрожував підірвати себе, на цей час він вже здався поліції.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Вранці 14 жовтня чоловік вибрався на меморіал загиблим у Смоленській катастрофі, що на площі Пілсудського у центрі Варшави, та пригрозив підірвати себе. На ньому був рюкзак, також він тримав невизначений предмет у руці.

Trwa akcja policji na Placu Piłsudskiego, gdzie mężczyzna wszedł na pomnik i grozi wysadzeniem ładunku wybuchowego. pic.twitter.com/v01bdfU5st — Artur Micek (@Artur_Micek) October 14, 2023

На місце прибула поліція і пожежні бригади, прилеглі вулиці перекрили, над площею контролювали ситуацію з дронів.

Через більш як 3 години чоловік спустився з постамента і здався поліції, його забрали у відділок.

Речник поліції Варшави Сильвестр Марчак не став розкривати громадянство та етнічне походження порушника порядку, а також не підтвердив і не спростував, що чоловік справді мав на собі вибухівку.

Через інцидент довелося змінити маршрути близько десятка автобусів, які зазвичай прямують через площу Пілсудського.

Як відомо, у неділю 15 жовтня у Польщі пройдуть парламентські вибори.

Тим часом у Парижі Лувр посеред дня закрився для відвідувачів через терористичну загрозу.