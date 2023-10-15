Шредер жалуется, что бывшие коллеги не поздравляют его с днем рождения

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, скандально известный своей дружбой с российским президентом Владимиром Путиным, пожаловался, что бывшие коллеги не поздравляют его с днем рождения.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью Süddeutschen Zeitung, которое приводит Bild.

Комментируя то, что от него отвернулись многие соратники, экс-канцлер сказал: "Больше всего меня поразил, и я считаю это очень досадным, (президент Германии Франк-Вальтер – ред.) Штайнмайер".

В прошлом году Штайнмайер говорил, что не поздравлял Шредера с днем рождения.

"Мы прошли вместе 15 лет, сейчас я иду своим политическим путем без него. За это время Герхард Шредер принял личные решения, которые нас развели", – говорил немецкий президент.

Шредер, комментируя прекращение дружбы со Штаймайером, удивляется, почему нельзя отделить политическое от частного.

Как отмечает Bild, бывший канцлер обеспокоен нелюбовью и критикой в свой адрес, однако он говорит, что это "не настолько больно, чтобы я из-за этого изменил свое мнение. Или чтобы это нарушало мое самочувствие".

Шредер также считает, что его тесные связи с главой Кремля и российской газовой промышленностью были полезными для Германии.

"Если бы не эта война (агрессия РФ против Украины – ред.), за которую я на самом деле не несу ответственности, мы бы до сих пор покупали российский газ на благо немецкой экономики", – сказал он.

"Но это не заставляет меня вести себя так, будто я никогда не дружил с российским президентом", – добавил он.

Близость Шредера к президенту России Владимиру Путину, а также его работа на российские энергетические компании вызвали критику, в том числе и в его родной Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Тем не менее Шредер остается членом СДПГ.

Перед этим стало известно, что экс-канцлера не пригласили на конференцию его родной партии, которая состоится 8-10 декабря в Берлине. Также Шредера не пригласили на празднование 160-летия СДПГ, в частности, из-за его визита в российское посольство на празднование 9 мая.