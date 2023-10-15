Шольц и Нетаньяху заявили о необходимости избежать "регионального пожара" на Ближнем Востоке

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого отметили необходимость избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, которого цитирует DPA.

В телефонном разговоре, который состоялся накануне, оба лидера согласились, что "важно избежать регионального пожара и, в частности, вмешательства "Хезболлы" в конфликт", отметил Гебештрайт.

Шольц также проинформировал израильского премьера о своих дипломатических контактах за последние дни, в частности, он провел переговоры с главами Египта, Катара и Турции. Во вторник он должен принять в Берлине короля Иордании Абдаллу II.

Канцлер Германии также вновь выразил солидарность с Израилем.

Гебештрайт сообщил, что Нетаньяху также проинформировал Шольца об усилиях Израиля по защите гражданского населения в Газе. Однако, по словам израильского премьера, эти усилия "натолкнулись на противодействие со стороны ХАМАС".

И Шольц, и Нетаньяху согласились с важностью этого вопроса, добавил представитель немецкого правительства.

Ранее Олаф Шольц объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС в Германии.

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