Шольц і Нетаньягу заявили про необхідність уникнути "регіональної пожежі" на Близькому Сході

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої наголосили про необхідність уникнути подальшої ескалації на Близькому Сході.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, якого цитує DPA.

У телефонній розмові, яка відбулась напередодні, обидва лідери погодилися, що "важливо уникнути регіональної пожежі і, зокрема, втручання "Хезболли" в конфлікт", зазначив Гебештрайт.

Шольц також поінформував ізраїльського прем'єра про свої дипломатичні контакти за останні дні, зокрема, він провів переговори з главами Єгипту, Катару і Туреччини. У вівторок він має прийняти в Берліні короля Йорданії Абдаллу II.

Канцлер Німеччини також знову висловив солідарність з Ізраїлем.

Гебештрайт повідомив, що Нетаньягу також поінформував Шольца про зусилля Ізраїлю щодо захисту цивільного населення в Газі. Однак, за словами ізраїльського прем’єра, ці зусилля "наштовхнулися на протидію з боку ХАМАС".

І Шольц, і Нетаньягу погодилися з важливістю цього питання, додав речник німецького уряду.

Раніше Олаф Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС в Німеччині.

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