Выборы в Польше: на некоторых участках голосование затянулось до поздней ночи

На польских парламентских выборах из-за очень высокой явки и проблем в работе участковых избирательных комиссий местами голосование продолжалось до 23 часов и даже до поздней ночи.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Вероятным "рекордсменом" стал участок в Ягодно во Вроцлаве – там последний избиратель вбросил бюллетень в урну в 3 часа ночи.

Когда приблизилось время официального закрытия избирательных участков и стало понятно, что многие избиратели не успевают проголосовать, руководитель офиса Национальной избирательной комиссии во Вроцлаве объявил, что проголосовать смогут все, кто по состоянию на 21:00 занял очередь. После полуночи в очереди еще ожидали несколько сотен человек, преимущественно молодежь.

Один из участков в Кракове с аплодисментами закрылся в 23:20, отпустив последних избирателей.

Причиной вероятно стало непропорциональное распределение избирателей между участками. По словам представителя одной из участковых комиссий, на том участке оказались зарегистрированы около 3000 человек, тогда как в других краковских – примерно 1300 и меньше на участок, а "пропускная способность" при этом была одинаковой.

В Национальной избирательной комиссии предполагают, что явка на выборах 15 октября стала рекордной.

Дополнительным фактором нагрузки на избирательные комиссии стало проведение одновременно с парламентскими выборами референдума с четырьмя вопросами от власти, который провалился.

Как сообщалось, результаты экзит-полов по парламентским выборам прогнозируют смену власти в Польше. Однако официальные результаты голосования еще не известны.

В оппозиции говорят о фактически победе, хотя формально первое место получила правящая партия "Право и Справедливость".

Подробности читайте в статье: Польша голосует за смену власти: что это значит и как изменятся отношения с Украиной.

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