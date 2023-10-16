Вибори у Польщі: на деяких дільницях голосування затяглося до пізньої ночі

На польських парламентських виборах через дуже високу явку та проблеми у роботі дільничих виборчих комісій місцями голосування тривало до 23 години і навіть до пізньої ночі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Ймовірним "рекордсменом" стала дільниця у Ягодно у Вроцлаві – там останній виборець вкинув бюлетень в урну о 3 годині ночі.

Коли наблизився час офіційного закриття виборчих дільниць і стало зрозуміло, що багато виборців не встигають проголосувати через черги, керівник офісу Національної виборчої комісії у Вроцлаві оголосив, що проголосувати зможуть усі, хто станом на 21 годину зайняв чергу. Після опівночі у черзі ще очікували кількасот людей, переважно молодь.

Одна з дільниць у Кракові з оплесками закрилася о 23:20, відпустивши останніх виборців.

Причиною ймовірно став непропорційний розподіл виборців між дільницями. За словами представника однієї з дільничних комісій, на тій дільниці виявились зареєстровані близько 3000 осіб, тоді як в інших краківських – приблизно 1300 і менше на дільницю, а "пропускна здатність" при цьому була однаковою.

У Національній виборчій комісії припускають, що явка на виборах 15 жовтня стала рекордною.

Додатковим фактором навантаження на виборчі комісії стало проведення одночасно з парламентськими виборами референдуму з чотирма запитаннями від влади, який провалився.

Як повідомлялося, результати екзит-полів щодо парламентських виборів прогнозують зміну владу у Польщі. Фактичний підрахунок голосів ще на початковому етапі.

В опозиції кажуть про фактично перемогу, хоча формально перше місце отримала керівна партія "Право і Справедливість".

Детально про передвиборчі розклади ми писали у статті "Польща обирає курс на 4 роки"

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