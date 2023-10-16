Госсекретарь США Энтони Блинкен второй раз за неделю прибыл в Израиль с визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В Тель-Авиве у Блинкена запланированы переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и израильским военным кабинетом.

Визит госсекретаря происходит на фоне попыток властей США помочь американским гражданам, оказавшимся в ловушке в секторе Газы, добраться до контрольно-пропускного пункта "Рафах", ведущего в Египет.

США также работают с региональными партнерами, чтобы помочь освободить заложников, в том числе американских граждан, захваченных боевиками ХАМАС во время жестокой атаки на Израиль 7 октября.

В воскресенье Блинкен пообещал, что КПП "Рафах" "будет открыт" и что США работают с ООН, Египтом, Израилем и другими странами над координацией усилий по оказанию помощи.

Перед этим Энтони Блинкен посещал Израиль 12 октября и заверил премьера Израиля в поддержке со стороны Вашингтона.

Кроме того, по данным СМИ, президент США Джо Байден может в ближайшее время совершить визит в Израиль.

Также Байден провел телефонные разговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом на фоне подготовки Израиля к операции в секторе Газа.