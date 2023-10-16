СМИ: Байден может в ближайшее время посетить Израиль

По приглашению премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Вашингтон и Иерусалим обсуждают визит президента США Джо Байдена, который может состояться в ближайшее время.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters сообщил информированный источник.

На условиях анонимности источник подтвердил сообщения ряда израильских СМИ о том, что Нетаньяху пригласил Байдена во время недавнего телефонного разговора по ответу на нападение ХАМАС на Израиль.

Визит Байдена может состояться в знак поддержки крупнейшего союзника США на Ближнем Востоке после аналогичного визита госсекретаря США Энтони Блинкена, который сейчас находится в регионе.

Белый дом отказался от комментариев. Как отметила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриэнн Уотсон: "У нас нет никаких объявлений о новых путешествиях (президента. – Ред.)".

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует повторный визит в Израиль после турне по шести арабским странам.

Перед этим Энтони Блинкен посещал Израиль 12 октября и заверил премьера Израиля в поддержке со стороны Вашингтона.

Кроме того, президент США Джо Байден провел телефонные разговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом на фоне подготовки Израиля к операции в секторе Газа.