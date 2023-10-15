Байден провел переговоры с премьером Израиля и главой Палестинской автономии

Президент США Джо Байден провел телефонные разговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом на фоне подготовки Израиля к операции в секторе Газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Белый дом.

Во время телефонных разговоров американский лидер отметил дальнейшую поддержку Израиля со стороны США, а также необходимость оказания гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению.

Байден также проинформировал израильского лидера о военной поддержке США и повторил свое предостережение против любых попыток расширить конфликт, говорится в сообщении.

В разговоре с Аббасом президент подробно описал усилия США по координации действий с партнерами для предотвращения расширения конфликта, и оба лидера обсудили необходимость сохранения стабильности на Западном берегу реки Иордан и в регионе, говорится в заявлении Белого дома.

Накануне Армия обороны Израиля объявила, что завершает подготовку к операции в секторе Газа с привлечением различных родов войск.

Ожидается, что вскоре Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, однако ее масштабы и ориентировочное время начала точно неизвестны.

Перед этим Израиль посоветовал гражданским палестинцам покинуть северную часть сектора Газа в определенный временной промежуток.

Неофициально сообщалось, что США, Израиль и Египет достигли договоренности о выезде из Газы на территорию Египта иностранных граждан.

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