Испания фиксирует резкий рост прибытия мигрантов на Канарские острова

По меньшей мере 8 561 мигрант прибыл на Канарские острова за последние две недели, что составляет более трети от общего количества мигрантов, прибывших в этом году.

Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел Испании, опубликованные в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

С 1 января по 15 октября этого года острова в Атлантике приняли 23 537 мигрантов, что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Семь островов архипелага стали основным пунктом назначения для мигрантов из Сенегала и других африканских стран, которые пытаются добраться до Испании. Другие пытаются пересечь Средиземное море и попасть на материковую часть Испании.

Более мягкая погода и спокойное море в сентябре, октябре, а иногда и в ноябре обычно вызывают увеличение количества мигрантов, прибывающих в Испанию.

По данным пограничного агентства Европейского Союза Frontex, политическая нестабильность в Сенегале также выступает в качестве "фактора, подталкивающего" людей покинуть страну через Западную Африку.

Испания выразила обеспокоенность ростом нелегальной миграции в этом году, заявив, что не может справиться с ней без помощи ЕС.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка посетил архипелаг в понедельник и заявил, что страна развернет два дополнительных самолета для мониторинга миграционных маршрутов.

Один самолет будет патрулировать воды возле Сенегала и Мавритании, а второй – воды вокруг Канарских островов.

Канарские острова, которые расположены примерно в 100 км от западного побережья Африки, пережили самый высокий пик прибытия мигрантов в 2006 году, когда почти 32 000 мигрантов достигли островов, поскольку другие пути в Европу были перекрыты.

Атлантический миграционный маршрут к Канарским островам, которым обычно пользуются мигранты из Африки к югу от Сахары, пытаясь добраться до Испании, является одним из самых смертоносных в мире.

Как сообщалось, количество заявлений на получение убежища в ЕС, а также в Швейцарии и Норвегии, резко растет, и, вероятно, впервые с 2016 года в этом году зафиксируют более 1 млн ходатайств.

В начале октября постпреды стран Евросоюза достигли договоренности по реформированию миграционной политики на фоне чрезвычайно высокого уровня прибытия нелегальных мигрантов в ЕС.

Теперь 27 стран-членов Евросоюза продолжат переговоры с Европарламентом. Они надеются, что до выборов в законодательный орган ЕС 2024 года измененная миграционная система будет функционировать.

Между тем, страны ЕС на прошлой неделе на фоне всплеска миграции начали в одностороннем порядке усиленно контролировать границы.