Іспанія фіксує різке зростання прибуття мігрантів на Канарські острови

Щонайменше 8 561 мігрант прибув на Канарські острови за останні два тижні, що становить понад третину від загальної кількості мігрантів, які прибули цього року.

Про це свідчать дані Міністерства внутрішніх справ Іспанії, опубліковані в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

З 1 січня по 15 жовтня цього року острови в Атлантиці прийняли 23 537 мігрантів, що на 80% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Сім островів архіпелагу стали основним пунктом призначення для мігрантів з Сенегалу та інших африканських країн, які намагаються дістатися Іспанії. Інші намагаються перетнути Середземне море і потрапити на материкову частину Іспанії.

М'якша погода і спокійніше море у вересні, жовтні, а іноді й у листопаді зазвичай спричиняють збільшення кількості мігрантів, які прибувають до Іспанії.

За даними прикордонного агентства Європейського Союзу Frontex, політична нестабільність в Сенегалі також виступає в якості "фактора, що підштовхує" людей покинути країну через Західну Африку.

Іспанія висловила стурбованість зростанням нелегальної міграції в цьому році, заявивши, що не може впоратися з нею без допомоги ЄС.

Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка відвідав архіпелаг у понеділок і заявив, що країна розгорне два додаткові літаки для моніторингу міграційних маршрутів.

Один літак патрулюватиме води біля Сенегалу і Мавританії, а другий – води навколо Канарських островів.

Канарські острови, які розташовані приблизно за 100 км від західного узбережжя Африки, пережили найвищий пік прибуття мігрантів у 2006 році, коли майже 32 000 мігрантів досягли островів, оскільки інші шляхи до Європи були перекриті.

Атлантичний міграційний маршрут до Канарських островів, яким зазвичай користуються мігранти з Африки на південь від Сахари, намагаючись дістатися Іспанії, є одним з найсмертоносніших у світі.

Як повідомлялося, кількість заяв на отримання притулку в ЄС, а також у Швейцарії та Норвегії, різко зростає, і, ймовірно, вперше з 2016 року цьогоріч зафіксують понад 1 млн клопотань.

На початку жовтня постпреди країн Євросоюзу досягли домовленості щодо реформування міграційної політики на тлі надзвичайно високого рівня прибуття нелегальних мігрантів до ЄС.

Тепер 27 країн-членів Євросоюзу продовжать переговори з Європарламентом. Вони сподіваються, що до виборів до законодавчого органу ЄС 2024 року змінена міграційна система буде функціонувати.

Між тим, країни ЄС минулого тижня на тлі сплеску міграції почали в односторонньому порядку посилено контролювати кордони.