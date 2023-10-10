Кількість заяв на отримання притулку в ЄС, а також у Швейцарії та Норвегії, різко зростає, і, ймовірно, вперше з 2016 року цьогоріч зафіксують понад 1 млн клопотань.

Про це йдеться у конфіденційному звіті Єврокомісії, з яким ознайомилось видання Die Welt, пише "Європейська правда".

Очікують, що кількість заяв про надання притулку в 27 країнах Європейського Союзу, а також у Швейцарії і Норвегії (так званий формат ЄС+) цього року перевищить мільйонну позначку, досягнувши найвищого рівня з 2016 року. Тоді таких клопотань було 1,23 мільйона.

Про це свідчать раніше неопубліковані дані Агентства ЄС з питань притулку (EUAA), наведені у звіті Європейської комісії.

Згідно зі звітом, з початку року до початку жовтня в ЄС+ було подано 801 459 заяв.

Найбільше зростання кількості заяв зафіксували в Латвії (плюс 168%) та Естонії (плюс 119%), що пов'язано зі значним збільшенням нелегальної міграції з Білорусі.

За даними Агентства ЄС з питань притулку, Німеччина посідає третє місце з 74-відсотковим зростанням кількості заявок порівняно з аналогічним періодом минулого року. У Франції зростання склало 37% і було вдвічі меншим, ніж у Німеччині.

Найбільше скорочення кількості заяв про надання притулку з початку року зафіксували в Данії (мінус 56%), на Мальті (мінус 54%) і на Кіпрі (мінус 52%).

Країною з найменшою кількістю прохань про притулок цього року стала Угорщина, де з січня подали лише 26 заяв.

Нагадаємо, минулого тижня постпреди країн Євросоюзу досягли домовленості щодо реформування міграційної політики на тлі надзвичайно високого рівня прибуття нелегальних мігрантів до ЄС.

Тепер 27 країн-членів Євросоюзу продовжать переговори з Європарламентом. Вони сподіваються, що до виборів до законодавчого органу ЄС 2024 року змінена міграційна система буде функціонувати.

Між тим, країни ЄС минулого тижня на тлі сплеску міграції почали в односторонньому порядку посилено контролювати кордони.

Німеччина посилила перевірки на кордонах з Польщею та Чехією.

Польща, Чехія та Австрія оголосили про запровадження тимчасових перевірок на своїх кордонах зі Словаччиною. Словаччина відновила перевірки на кордоні з Угорщиною.