Разведка Британии: ВСУ способны бить по новой ЖД ветке в Мариуполь, которую строит РФ

Логистика по железной дороге остается жизненно важным компонентом поддержки войны в Украине, которую ведет Россия, для перемещения боеприпасов, бронетехники, топлива и личного состава.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о войне за 15 октября.

Железнодорожная сеть в оккупированной Украине остается в значительной степени жизнеспособной, но уязвимой к спорадическим препятствиям со стороны украинской артиллерии, ракетным обстрелам с воздуха и диверсиям, отмечает разведка.

"Россия продолжает поддерживать и совершенствовать свои железнодорожные пути сообщения в Украине и строит новую железнодорожную линию в Мариуполь, которая сократит время в пути для поставок на Запорожский фронт", – говорится в обзоре.

Аналитики отмечают, что РФ использует гражданских подрядчиков и оборудование для завершения этого проекта, вероятно, рассчитывая на то, что это усложнит прицельное поражение со стороны ВСУ и сохранит железнодорожные возможности военных для выполнения неотложных задач в других местах.

"Новая линия попадает в условный радиус действия украинских высокоточных ударных систем большой дальности", – резюмируется в обзоре.

Накануне разведка Британии сообщила, что Черноморский флот России после последних ударов переместил значительную часть своих возможностей дальше на восток, а перехватить инициативу в западной части Черного моря потенциально может, но вряд ли сделает это.

Ранее разведка Эстонии подтвердила то, что Россия продолжает строить железнодорожную ветку между Мариуполем и городом Кальмиусское для переброски и обеспечения войск на северном побережье Азовского моря, а также для снабжения Крыма.