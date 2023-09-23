В Хорватии задержали 9 футбольных фанатов из-за убийства болельщика в Греции

Хорватская полиция задержала девять футбольных болельщиков, разыскиваемых по европейскому ордеру на арест из-за их причастности к насилию со смертельным исходом в прошлом месяце в Греции.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщило агентство АР со ссылкой на хорватское государственное телевидение.

Греция выдала ордера на арест 10 болельщиков загребского футбольного клуба "Динамо", но один из них остается на свободе.

Министерство юстиции Хорватии заявило, что хорватская полиция проинформировала его об ордерах.

Болельщиков, членов так называемой фанатской группы Bad Blue Boys, подозревают в участии в августовских беспорядках в Афинах, в результате которых погиб человек.

Десятки других хорватских футбольных болельщиков уже были задержаны в Греции за насилие, во время которого 29-летнему греческому болельщику афинского клуба "АЭК" нанесли смертельные ножевые ранения у стадиона в Афинах.

Это привело к отмене отборочного матча Лиги чемпионов против загребского "Динамо".

Любительское видео нападения демонстрировало, как десятки молодых людей с битами и железными прутьями бегут мимо стадиона, когда взрываются файеры и зажигательные бомбы. Десять человек получили ранения.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил об ужесточении контроля над футбольными фан-клубами после резонансного убийства.