Bloomberg: Байден будет просить о $100 млрд для помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден намерен обратиться к Конгрессу с дополнительным запросом о выделении 100 миллиардов долларов, в частности, для оборонной помощи Украине и Израилю.

Как пишет "Европейская правда", об этом Bloomberg сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Кроме помощи Украине и Израилю пакет будет включать финансирование охраны границ и помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, в том числе Тайваню, отметили источники агентства.

Решение просить Конгресс о выделении комплексного пакета направлено на то, чтобы заручиться поддержкой республиканцев в Конгрессе, которые выступают против увеличения помощи Украине.

Включение финансирования охраны границы также может помочь получить поддержку республиканцев, которые давно связывают дополнительную иностранную помощь с решением проблемы наплыва мигрантов в США.

Один из собеседников агентства рассказал, что детали пакета все еще прорабатываются и что сумма будет покрывать целый финансовый год.

Предыдущий запрос Белого дома, который предусматривал выделение Украине 24 миллиардов долларов, охватывал лишь трехмесячный период.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер во вторник заявил, что ожидает, что администрация направит запрос "до конца этой недели" и что он будет включать военную, дипломатическую, разведывательную и гуманитарную помощь для Израиля.

"Мы хотели бы получить дополнительный пакет как можно скорее, потому что потребности большие как в Израиле, так и в Украине", – сказал он.

Однако любой запрос от Белого дома должен быть сначала одобрен Палатой представителей, но Палата не сможет этого сделать без избрания нового спикера.

Ранее советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что администрация Байдена будет просить Конгресс выделить финансирование для Украины и Израиля в одном пакете.

Ранее уже сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность объединить в один запрос в Конгресс просьбу о военной помощи для Украины и Израиля, надеясь, что это увеличит шансы на одобрение поддержки Киева.

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду заверил его в том, что США продолжат непрерывно давать Украине вооружение.