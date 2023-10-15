Белый дом будет просить Конгресс о более $2 млрд на помощь Украине и Израилю

Администрация президента США Джо Байдена намерена просить у Конгресса выделить более двух миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю.

Об этом в интервью CBS заявил советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что США продолжают поставлять Украине критически важные вооружения для отражения российских атак.

"Но нам нужно, чтобы Конгресс действовал. И президент четко дал понять, что он собирается обратиться к Конгрессу с пакетом финансирования для Украины, а также продолжением поддержки Израиля. Вы можете ожидать интенсивного взаимодействия с Конгрессом уже на этой неделе, поскольку мы работаем над таким пакетом и стремимся обеспечить его двухпартийную поддержку", – отметил Салливан.

На вопрос журналисты, идет ли речь о пакете в два миллиарда, который объединит помощь Украине, Израилю, средства на защиту границы и поддержку Тайваня, Салливан ответил, что сумма "будет значительно больше".

"Но, как я уже сказал, он, безусловно, будет включать необходимое военное оборудование для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для помощи Израилю в его борьбе с террористическими врагами", – добавил представитель Белого дома.

Ранее СМИ сообщили, что Байден на следующей неделе обнародует свой запрос на дополнительное финансирование Украины и Израиля.

По данным NBC News, Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование со средствами для Израиля, Украины, Тайваня и укрепления защиты границы.

Ранее уже сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность объединить в один запрос в Конгресс просьбу о военной помощи для Украины и Израиля, надеясь, что это увеличит шансы на одобрение поддержки Киева.

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду заверил его в том, что США продолжат непрерывно давать Украине вооружение.