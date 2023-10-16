Байден о поддержке Украины и Израиля: "Если не мы, то кто?"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая при этом международный уровень обороноспособности.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью CBS News.

По словам американского лидера, у США есть возможность делать это, и они обязаны это делать, ведь "Соединенные Штаты – это важная нация".

"Ради Бога, мы – Соединенные Штаты Америки, самая могущественная нация в истории – не в мире, в истории мира. Истории мира. Мы можем позаботиться о них обоих и при этом поддерживать нашу общую международную оборону. А если не мы, то кто?", – отметил Байден.

Президент заявил, что обе войны преимущественно связаны с американским народом, ведь в Украине одной из его целей было не допустить, чтобы Путин, совершивший военные преступления, не смог оккупировать независимую страну, граничащую с союзниками по НАТО и находящуюся на границе с Россией.

"Представьте, что произошло бы сейчас, если бы ему это удалось. Знаете ли вы какую-то большую войну в Европе, в которую мы не были бы втянуты? Мы не хотим, чтобы это произошло. Мы хотим убедиться, что эти демократии являются устойчивыми. И Украина играет решающую роль в обеспечении этого", – подчеркнул Байден.

Ранее сообщалось, что администрация президента США намерена просить у Конгресса выделить более двух миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю.

По данным NBC News, Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование со средствами для Израиля, Украины, Тайваня и укрепления защиты границы.

Ранее уже сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность объединить в один запрос в Конгресс просьбу о военной помощи для Украины и Израиля, надеясь, что это увеличит шансы на одобрение поддержки Киева.

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду заверил его в том, что США продолжат непрерывно давать Украине вооружение.