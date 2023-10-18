В Берлине бросили коктейли Молотова в здание еврейской общины

В ночь на среду, 18 октября, в немецкой столице Берлине неизвестные совершили нападение на здание еврейской общины.

Об этом сообщает община Kahal Adass Jisroel в Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Согласно обнародованной информации, неизвестные бросили две бутылки с коктейлем Молотова в сторону здания общины.

Heute Nacht (18.10.) wurde ein versuchter Brandanschlag auf unsere Gemeinde Kahal Adass Jisroel verübt. Unbekannte warfen dabei 2 Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung unseres Gemeindezentrums in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte. pic.twitter.com/tnh0UIV9mw — Kahal Adass Jisroel (@KAJ_Berlin) October 18, 2023

По данным издания Bild, в результате инцидента никто не пострадал.

В здании размещено несколько еврейских учреждений, в частности, синагога общины Kahal Adass Jisroel, а также школа Талмуд-Торы.

Накануне утром был арестован мужчина, который стоял перед синагогой и выкрикивал антисемитские лозунги.

Кроме того, неизвестный мужчина подъехал на электроскутере ко входу в здание общины. Он якобы пытался что-то вытащить из сумки. Его арестовала полиция.

Напомним, в ночь на среду у Бранденбургских ворот в Берлине состоялась пропалестинская акция, участники которой совершали нападения на правоохранителей.

В воскресенье Берлине, несмотря на запрет, около 1000 человек собрались на митинг в поддержку палестинцев, который завершился столкновениями с полицией.