В Берлине бросили коктейли Молотова в здание еврейской общины
Среда, 18 октября 2023, 11:35
В ночь на среду, 18 октября, в немецкой столице Берлине неизвестные совершили нападение на здание еврейской общины.
Об этом сообщает община Kahal Adass Jisroel в Twitter (X), пишет "Европейская правда".
Согласно обнародованной информации, неизвестные бросили две бутылки с коктейлем Молотова в сторону здания общины.
Heute Nacht (18.10.) wurde ein versuchter Brandanschlag auf unsere Gemeinde Kahal Adass Jisroel verübt. Unbekannte warfen dabei 2 Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung unseres Gemeindezentrums in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte. pic.twitter.com/tnh0UIV9mw— Kahal Adass Jisroel (@KAJ_Berlin) October 18, 2023
По данным издания Bild, в результате инцидента никто не пострадал.
В здании размещено несколько еврейских учреждений, в частности, синагога общины Kahal Adass Jisroel, а также школа Талмуд-Торы.
Накануне утром был арестован мужчина, который стоял перед синагогой и выкрикивал антисемитские лозунги.
Кроме того, неизвестный мужчина подъехал на электроскутере ко входу в здание общины. Он якобы пытался что-то вытащить из сумки. Его арестовала полиция.
Напомним, в ночь на среду у Бранденбургских ворот в Берлине состоялась пропалестинская акция, участники которой совершали нападения на правоохранителей.
В воскресенье Берлине, несмотря на запрет, около 1000 человек собрались на митинг в поддержку палестинцев, который завершился столкновениями с полицией.