В Берлине, несмотря на запрет, собрался пропалестинский митинг, завершившийся столкновениями

В немецкой столице Берлине в воскресенье около 1000 человек собрались на митинг в поддержку палестинцев, который завершился столкновениями с полицией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Столичная полиция в воскресенье вечером призвала не приходить на запланированное собрание на Потсдамской площади в центре города, поскольку оно запрещено, но люди все равно пришли.

Update Potsdamer Platz (2)

pic.twitter.com/bZKcWYdn1L — Axel Lier ✏️ (@Reporter_Flash) October 15, 2023

Участники акции выкрикивали антисемитские лозунги, скандировали "Аллах Акбар" и нападали на полицейских.

Акция завершилась столкновениями, полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Одному правоохранителю потребовалась медицинская помощь.

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После спонтанных акций с празднованием среди некоторых палестинцев в берлинском районе Нойкёльн сразу после террористических атак ХАМАС на Израиль в позапрошлую субботу берлинские власти запретили любые дальнейшие собрания, опасаясь дальнейшего проявления экстремистских настроений.

Ранее стало известно, что власти Германии решили усилить защиту еврейских учреждений в стране на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, немецкие политики резко раскритиковали демонстрации в Берлине, участники которых радовались нападению боевиков ХАМАС на Израиль, а канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС в стране.

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