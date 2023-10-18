В Берлине произошли столкновения после пропалестинской акции

В немецкой столице Берлине минувшей ночью у Бранденбургских ворот состоялась пропалестинская акция, участники которой совершали нападения на правоохранителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

По данным полиции, более 300 человек спонтанно собрались у Бранденбургских ворот и провели мирную акцию. Очевидцы сообщают об около 1000 участников.

После окончания акции ее участники попытались пройти к площади 18 марта, которая примыкает к Бранденбургским воротам. Во время этого несколько человек напали на правоохранителей.

"После неоднократных требований покинуть это место, озвученных через громкоговоритель, несанкционированная акция была прекращена", – отметили в полиции.

Tagesschau

Еще одна несанкционированная акция состоялась в берлинском районе Нойкельн, где присутствующие начали выносить подожженные предметы на проезжую часть. Когда к месту событий прибыла полиция, в сотрудников начали бросать камни. Для тушения огня правоохранители применили водомет.

В среду во второй половине дня Бундестаг будет обсуждать, как реагировать на пропалестинские демонстрации. Дебаты, организованные по требованию ХДС/ХСС и СДПГ, имеют целью выяснить, как бороться с враждебностью к Израилю и проявлениями симпатии к террористической организации ХАМАС в стране.

В воскресенье Берлине, несмотря на запрет, около 1000 человек собрались на митинг в поддержку палестинцев, который завершился столкновениями с полицией.

Немецкие политики резко раскритиковали демонстрации в Берлине, участники которых радовались нападению боевиков ХАМАС на Израиль, а канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС.

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