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У Берліні кинули коктейлі Молотова у будівлю єврейської громади

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Середа, 18 жовтня 2023, 11:35

У ніч на середу, 18 жовтня, в німецькій столиці Берліні невідомі скоїли напад на будівлю єврейської громади.

Про це повідомляє громада Kahal Adass Jisroel у Twitter (X), пише "Європейська правда".

Згідно з оприлюдненою інформацією, невідомі кинули дві пляшки з коктейлем Молотова в бік будівлі громади.

За даними видання Bild, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У будівлі розміщено кілька єврейських установ, зокрема, синагога громади Kahal Adass Jisroel, а також школа.

Напередодні вранці був заарештований чоловік, який стояв перед синагогою і вигукував антисемітські гасла.

Крім того, невідомий чоловік під'їхав на електроскутері до входу в будівлю громади. Він нібито намагався щось витягнути з сумки. Його заарештувала поліція.

Нагадаємо, у ніч на середу біля Бранденбурзьких воріт у Берліні відбулася пропалестинська акція, учасники якої здійснювали напади на правоохоронців.

У неділю в Берліні попри заборону близько 1000 осіб зібрались на мітинг на підтримку палестинців, який завершився сутичками з поліцією.

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