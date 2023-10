У Берліні кинули коктейлі Молотова у будівлю єврейської громади

У ніч на середу, 18 жовтня, в німецькій столиці Берліні невідомі скоїли напад на будівлю єврейської громади.

Про це повідомляє громада Kahal Adass Jisroel у Twitter (X), пише "Європейська правда".

Згідно з оприлюдненою інформацією, невідомі кинули дві пляшки з коктейлем Молотова в бік будівлі громади.

Heute Nacht (18.10.) wurde ein versuchter Brandanschlag auf unsere Gemeinde Kahal Adass Jisroel verübt. Unbekannte warfen dabei 2 Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung unseres Gemeindezentrums in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte. pic.twitter.com/tnh0UIV9mw