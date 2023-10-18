Reuters узнал, какие варианты санкций против российских бриллиантов обсуждает G7

Представители стран "Группы семи" на этой неделе обсудят четыре варианта введения санкций против российских бриллиантов, призванные лишить РФ важного источника дохода для финансирования войны против Украины.

Об этом узнало агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

На встрече технических представителей G7 стороны обсудят четыре предложения по санкциям против бриллиантов российского происхождения, которые подготовили Бельгия, Индия, французская группа ювелирной промышленности и Всемирный алмазный совет.

Основные разногласия между предложениями касаются того, откуда бриллианты будут попадать на рынки G7, как будут проверять их происхождение из России, а также какими будут пороги веса бриллиантов и последствия нарушения правил.

Индия и Бельгия предлагают, чтобы "пунктом входа" были их алмазные биржи, французская группа предлагает определить несколько таких мест, а Всемирный алмазный совет предлагает более саморегулируемую систему.

Позиция Нью-Дели и Брюсселя связана с их ролью в глобальной торговле бриллиантами. Но если Бельгия выступает за жесткую систему отслеживания происхождения драгоценностей, которая уже налажена на ее бирже в Антверпене, Индия опасается, что это возложит значительное бремя на ее малых и средних производителей.

Дипломатический источник сообщил Reuters, что G7 в настоящее время ведет "интенсивные технические консультации" по механизму отслеживания происхождения бриллиантов.

"В ноябре нам абсолютно необходимо все прояснить (относительно запрета на российские бриллианты. – Ред.), если мы хотим успеть до 1 января", – добавил источник.

О необходимости запрета ввоза российских драгоценных камней в Евросоюзе говорили ровно год назад. В сентябре 2022 года пять стран – Польша, Ирландия, Литва, Эстония и Латвия – предложили наложить запрет в рамках седьмого пакета санкций.

Однако тогда против выступила Бельгия, аргументируя свою позицию тем, что санкции повлияют на бриллиантовый бизнес страны, на который приходится не менее 5% экспорта и 30 тысяч рабочих мест в стране. Кроме того, усилия, направленные на прекращение поставок алмазов из России, были сложными из-за способности России обходить санкции.

Подробнее о "бриллиантовой дилемме" Евросоюза и судьбе заблокированных активов РФ читайте в статье: Бриллианты не навсегда: пойдет ли ЕС на запрет российских драгоценных камней.