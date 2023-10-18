В ОП рассказали об ожиданиях от следующей встречи советников по "формуле мира"

В следующей встрече по украинской "формуле мира" на уровне советников и дипломатических представителей могут принять участие более 50 государств, а по ее итогам ожидается одобрение планов воплощения пунктов "формулы".

Об этом в эфире телемарафона в среду рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, сообщает "Европейская правда".

Жовква отметил, что встреча по "формуле мира" – уже третья по счету – состоится "в ближайшее время", а на ней, по оценкам Киева, "соберутся более 50 представителей государств на уровне советников по нацбезопасности, дипломатических советников, представителей МИД".

"По каждой из десяти рабочих групп в соответствии с десятью пунктами "формулы" подготовлен рабочий план – так называемая дорожная карта. Советники на этой встрече обсудят итоги этой работы, утвердят дорожные карты, окончательные формулировки пунктов "формулы мира", ее философию", – объявил он.

Замглавы ОП также выразил ожидания, что именно на этой встрече будут определены точное место и время проведения глобального "саммита мира", который, добавил он, становится еще более актуальным из-за событий на Ближнем Востоке

"Формула мира", о которой говорит Украина и наши глобальные партнеры, также может быть так или иначе применена к тому, чтобы эти события, которые сейчас происходят в Израиле и вокруг, не привели к еще большей эскалации, глобальным последствиям", – пояснил Жовква.

По данным источников "Европейской правды", Украина и государства-партнеры договорились провести встречу по "формуле мира" на территории Мальты в конце октября. Сейчас продолжаются переговоры относительно точного перечня участников.

В конце сентября в Офисе президента выражал надежду, что до конца октября состоится третье заседание советников глав государств по национальной безопасности для обсуждения украинской "формулы мира".

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Украины из десяти пунктов.

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