У Байдена заверили, что поддержка Украины остается топ-приоритетом США

Министр финансов США Джанет Йеллен во время встречи с руководителями финансовых ведомств стран Еврозоны заверила, что поддержка Украины остается "главным приоритетом" для Вашингтона на фоне эскалации арабо-израильского конфликта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В выступлении на встрече так называемой Еврогруппы – министров финансов стран-членов ЕС, использующих евро – Йеллен подчеркнула, что администрация Джо Байдена готова поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и будет добиваться одобрения в Конгрессе "мощной" и непрерывной помощи Киеву.

"Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам, тогда как она продемонстрировала способность достичь успеха на поле боя", – сказала глава американского Минфина.

Йеллен подтвердила, что Соединенные Штаты поддерживают "использование сверхприбылей российских суверенных активов, замороженных в определенных клиринговых учреждениях, и использование этих средств для поддержки Украины".

Также она сказала, что США и ЕС продолжат работать над тем, чтобы наложить на Россию "все большие расходы за ведение своей безрассудной войны", в частности путем ограничения цен на российскую нефть и борьбы с уклонением от санкций.

На фоне обострения на Ближнем Востоке появились опасения, что внимание к полномасштабному вторжению РФ в Украину, а также ресурсы Запада для поддержки Киева, могут уменьшиться.

Среди прочего, заявление Йеллен появилось на фоне сообщений, что администрация президента США намерена просить у Конгресса выделить более двух миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю.

При этом известно, что Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование со средствами для Израиля и Украины вместе.