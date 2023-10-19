"Не меню в ресторане". Посол рассказал о сложностях для Украины на пути в ЕС

Посол Германии в Украине Мартин Йегер заявил, что Киев ожидает долгий и сложный путь к вступлению в Европейский Союз, поэтому ему сложно прогнозировать возможные сроки.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

По словам немецкого дипломата, Украине, которая хочет стать членом ЕС, необходимо ввести у себя всю правовую базу Европейского Союза.

Он добавил, что речь идет о масштабных изменениях национального законодательства в соответствии с европейским правом и эта работа займет много времени.

"И это не похоже на меню в ресторане. Вы не можете сказать: "О, я не буду брать закуску, лучше возьму основное блюдо, и десерт тоже не хочу". Это означает, что соглашаетесь на европейское право в целом.

Нельзя сказать, например: нам интересен единый рынок, но мы не хотим норм по миграции или социальной политике, а право Евросоюза в сфере научного сотрудничества, нас вообще не интересует ... Единственный вариант – это согласиться на право ЕС в целом", – отметил Егер.

В то же время посол сказал, что его поражает та работа, которую все осуществила Украина, однако подчеркнул, что не стоит создавать ложных ожиданий в обществе.

Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз начнутся в первом полугодии 2024 года, когда в Совете ЕС будет председательствовать Бельгия.

Отметим, что о подобном сценарии сообщало издание Politico. Его источники сказали, что лидеры Евросоюза примут решение начать переговоры о вступлении Украины до конца 2023 года, а фактически они начнутся в таком случае несколько позже.

Детали читайте в статье 7 критериев ЕС: миссия не завершена. Почему есть риск получить отказ в переговорах о вступлении.

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