"Не меню у ресторані". Посол розповів про складнощі для України на шляху до ЄС

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що на Київ очікує довгий і складний шлях до вступу в Європейський Союз, тому йому складно прогнозувати можливі терміни.

Про це він розповів в інтерв'ю "Європейській правді".

За словами німецького дипломата, Україні, яка хоче стати членом ЄС, необхідно запровадити у себе всю правову базу Європейського Союзу.

Він додав, що йдеться про масштабні зміни національного законодавства відповідно до європейського права і ця робота забере багато часу.

"І це не схоже на меню в ресторані. Ви не можете сказати: "О, я не братиму закуску, краще візьму основну страву, і десерт також не хочу". Це означає, що погоджуєтеся на європейське право в цілому.

Не можна сказати, наприклад: нам цікавий єдиний ринок, але ми не хочемо норм щодо міграції чи соціальної політики, а право Євросоюзу у сфері наукового співробітництва, нас взагалі не цікавить…Єдиний варіант – це погодитися на право ЄС загалом", – зазначив Єгер.

Водночас посол сказав, що його вражає та робота, яку все здійснила Україна, однак наголосив, що не варто створювати хибних очікувань у суспільстві.

Раніше заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.

Зазначимо, що про подібний сценарій повідомляло видання Politico. Його джерела повідомляли, що лідери Євросоюзу ухвалять політичне рішення почати переговори про вступ України до кінця 2023 року, а фактично вони почнуться в такому разі дещо пізніше.

Деталі читайте у статті 7 критеріїв ЄС: місія не завершена. Чому є ризик отримати відмову в переговорах про вступ.

Також дивіться інтерв'ю посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера "ЄвроПравді": Від Taurus до членства в НАТО: головні запитання до Німеччини.